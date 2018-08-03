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В Шотландии два фаната получили ножевые ранения перед матчем Лиги Европы

Спорт

В результате массовой драки болельщиков ранения получили двое мужчин

Глазго, Великобритания, 3 августа 2018, 09:02 — REGNUM  В Шотландии перед матчем Лиги Европы между «Рейнджерс» и хорватским «Осиеком» двое болельщиков получили ножевые ранения. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в результате массовой драки болельщиков ранения получили двое мужчин в возрасте 24 и 40 лет. Они были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, матч «Рейнджерс» — «Осиек» прошёл в Глазго и завершился со счётом 1:1. Шотландский клуб прошёл третий квалификационный раунд Лиги Европы благодаря победе на выезде — 1:0.

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