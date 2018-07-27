Первый матч «Уфы» в еврокубках завершился нулевой ничьей

Уфа, , 07:19 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью со словенским «Домжале» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал первым для уфимского клуба в еврокубках. В сезоне 2017/18 «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и попала в евркубки из-за того, что победитель Кубка России «Тосно» прекратил существование.

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Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Ответный матч состоится в Домжале 2 августа.

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