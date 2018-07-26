Четверг, 26 Июля 2018 года
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Рекорд Гиннесса побит: Ян Петков проплыл 3380 метров

Спорт

Ян Петков, болгарский инструктор по плаванию побил мировой рекорд Гиннесса, проплыв 3,380 метров со связанными руками и ногами

Рекорд Гиннесса побит: Ян Петков проплыл 3380 метров
Цитата из видео «Оригинальным способом решил отметить свой 60 летний юбилей болгарин Ян Петков,рекорды,болгария,плава» (Вести России)
Ян Петков начинает заплыв в мешке

София, 26 июля 2018, 14:48 — REGNUM  Ян Петков — болгарский инструктор по плаванию — побил мировой рекорд Гиннесса, проплыв 3380 метров со связанными руками и ногами, сообщает газета 20 minutes.

64-летний инструктор побил мировой рекорд по плаванию на озере Охрид, на юго-западной границе Македонии и Восточной Албании.

Как заявил сам Ян Петков, «главное — правильно дышать». Он взял специальную технику дыхания из йоги.

В 2013 году Ян Петков уже предпринимал попытки побить мировой рекорд, тогда ему удалось проплыть в мешке 2030 метров.

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