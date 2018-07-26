Президент воронежского ФК «Факел» подал в отставку

Воронеж, , 12:09 — REGNUM Управляющий директор компании «ТНС-Энерго» Евгений Севергин покинул пост президента воронежского футбольного клуба «Факел».

По информации «РИА Воронеж», с уходом Севергина воронежский футбол остался без крупнейшего спонсора — «ТНС-Энерго» больше не будет финансировать клуб. Слухи об уходе Севергина появились еще несколько месяцев назад. По информации местных СМИ, речь может идти о состоянии здоровья теперь уже бывшего президента клуба.

Между тем накануне, 25 июля, пресс-служба ФК «Факел» сообщила о назначении нового спортивного директора — им стал бывший игрок и бывший тренер команды Сергей Савченков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ситуация в «Факеле» обсуждалась на совещании в правительстве региона: в частности, говорилось о сложном финансовом положении клуба и о наличии долгов, в том числе — по заработной плате.

«Факел» закончил сезон 2017−2018 на последнем месте турнирной таблицы, однако сумел сохранить место в ФНЛ.

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