Четверг, 26 Июля 2018 года
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«Ювентус» победил «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Филадельфия, США, 26 июля 2018, 07:25 — REGNUM  Туринский «Ювентус» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Филадельфии (США), завершилась со счётом 2:0.

Оба гола забил нападающий «Ювентуса» Андреа Фавилли, который отличился на 32-й и 40-й минутах матча.

Отметим, что обе команды проводили матч дублирующими составами. В частности, у «Ювентуса» не принимал участия в матче новичок команды Криштиану Роналду.

В следующих матчах, которые также состоятся в рамках пресезонного турнира в США, «Ювентус» встретится с «Бенфикой» (28 июля), а «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити» (29 июля).

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