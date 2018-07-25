Китайский баскетбольный клуб «Чжэцзян» хочет купить звезду NBA Дуэйна Уэйда

Пекин, , 10:39 — REGNUM Один из клубов высшей баскетбольной лиги Китая предложил огромный контракт трёхкратному чемпиону NBA Дуэйну Уэйду, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Клуб «Чжэцзян» предложил $25 млн за контракт сроком на три года звезде команды «Майами Хит». Эту информацию также подтвердил менеджер Чжэцзяна Фан Цзюнь.

«Сейчас мы ждем его решения. Его согласие определенно сыграет на руку команды. Он стоит большого контракта», — заявил Фан, добавив, что Уэйд должен озвучить свое решение уже 25 июня.

Отметим, что Уэйд и ранее имел дела с Китаем. Так, в 2012 году он подписал контракт с китайским брендом спортивной одежды Li Ning. Уэйд известен, как трехкратный чемпион NBA, самый результативный игрок регулярного чемпионата 2009 года. Кроме того, он одиннадцать раз принимал участие в матчах всех звезд NBA с 2005 по 2015 гг.

В 2008 году стал олимпийским чемпионом летних игр в Пекине в составе сборной США. С 2003 по 2018 гг. выступал за команды «Майами Хит», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс» и снова в «Майами Хит».