Вторник, 24 Июля 2018 года
14:42:48 МСК

Российская Премьер-Лига представила новый логотип

Спорт

Новый логотип будет использоваться, начиная с сезона 2018/19

Москва, 24 июля 2018, 13:59 — REGNUM  Российская Премьер-Лига (РПЛ) представила новый логотип, который будет использоваться, начиная с сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что РПЛ представила новый логотип, видоизменила графику во время трансляции матчей, а также сменила название — раньше она называлась «Российская футбольная премьер-лига».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что российская футбольная премьер-лига может поменять логотип и название, и анонсировал начало работы, связанной с ребрендингом.

Читайте ранее в этом сюжете: РФПЛ может поменять логотип и название

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить