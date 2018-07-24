Российская Премьер-Лига представила новый логотип

Москва, , 13:59 — REGNUM Российская Премьер-Лига (РПЛ) представила новый логотип, который будет использоваться, начиная с сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что РПЛ представила новый логотип, видоизменила графику во время трансляции матчей, а также сменила название — раньше она называлась «Российская футбольная премьер-лига».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о том, что российская футбольная премьер-лига может поменять логотип и название, и анонсировал начало работы, связанной с ребрендингом.

Читайте ранее в этом сюжете: РФПЛ может поменять логотип и название