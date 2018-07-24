Учёные использовали пчелиные феромоны, чтобы отпугивать слонов

Гонолулу, США, , 11:05 — REGNUM Учёные из США создали капсулы с пчелиными феромонами, для того чтобы отпугивать слонов. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Учёные из Гавайского университета провели ряд экспериментов в Африке, в которых использовали смесь феромонов, выделяемых африканскими пчелами при опасности. Слоны, научившись распознавать этот запах, стремятся избегать его, чтобы не быть ужаленными.

Капсулы, содержащие феромоны, поместили в белые носки и развесили около водоемов на высоте одного метра. Также была развешена другая группа, не содержавшая запаха.

Выяснилось, что около 75%, учуяв запах, насторожились и отошли. Носки без запаха слоны игнорировали, либо пытались схватить их хоботом.

Отмечается, что подобное капсулы могу пригодиться, чтобы отпугивать слонов от селений людей в Африке, поскольку животные могут уничтожить урожай, поломать деревья и даже растоптать человека.

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