Герой юниорской сборной Канады по хоккею подписал контракт с «Шаркс»

Оттава, , 23:59 — REGNUM 17-летний канадский защитник Райан Меркли, выбранный «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ 2018 года под общим 21-м номером, подписал контракт новичка с калифорнийским клубом «Сан Хосе Шаркс». Напомним, что Райан Меркли являлся основным защитником канадской сборной на юниорском первенстве мира этого года. Молодой проспект «Шаркс» появился на льду в пяти встречах чемпионата и отметился тремя голевыми передачами. Помимо своих диспетчерских способностей, защитник стал любимцем публики чемпионата, благодаря своей простоте и харизматичности на льду. Меркли не отличается большими габаритами, его рост составляет 181 см, а вес — 77 кг. Соответственно, силовой хоккей — не главная черта Райана, напротив, канадец почти всегда чисто отбирает шайбу. К сожалению, сборная Канады не справилась с натиском чешских юниоров и вылетела на стадии четвертьфинала чемпионат мира.

Напомним, что для хозяйки турнира — сборной России первенство также не удалось. Команда Александра Зыбина заняла общее 6-е место на турнире, уступив с разгромом команде сборной США в четвертьфинале со счётом 5:1.

После молодёжного первенства интерес со стороны команд НХЛ к защитнику Райану Меркли сильно возрос. Ранее канадца оценивали в списке второго-третьего раунда драфта НХЛ, но после чемпионата мира его потенциал достиг первого раунда.

Свой путь в большом хоккее Райан начал в прошлом сезоне, когда подписал контракт с командой хоккейной лиги Онтарио «Гелф Шторм», где провёл последние два года. В ОХЛ 17-летний Райан Меркли отыграл 125 игры и набрал целых 122 (25+97) очков, что весьма удивляет, ведь для защитника подобная результативность порой является заоблачной. Количество голевых передач (97) твердит о том, что команда часто играла через Райана в атаке, а сам защитник являлся диспетчером звена, который мог совершить результативную передачу в любой ситуации. В плей-офф Райан Меркли ни капли не сдает в игре. В играх на вылет ОХЛ прошедшего хоккейного года Райан открыл все 6 матчей, отдал 5 голевых передач и даже отметился одной шайбой.

23 июня в Далласе, где проводился драфт НХЛ, «Сан-Хосе Шаркс» выбрали защитника под общим 21-номером, заполучив одного из самых лучших защитников всего драфта. Меркли очень надёжный, психологически стабильный и результативный игрок. По своей игре и потенциалу Райан Меркли в скором времени сможет стать отличным сменщиком для Брента Бёрнса в «Шаркс».