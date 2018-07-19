«Ростов-Дон» попрощался с гандболисткой из Черногории

Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» попрощался с Катариной Булатович — спортсменкой из Черногории. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе команды 19 июля.

Серебряный призёр Олимпиады-2012, чемпионка Европы должна была провести в команде до конца сезона 2018/19, но договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

На берегах Дона спортсменка провела сезон 2017/2018. В составе команды Булатович завоевала Суперкубок и Кубок России, выиграла чемпионат страны и дошла до Финала Четырех Лиги Чемпионов.

Напомним, с 2012 года гандболистка играла за румынский клуб «Олтким Рымнику Вылча», во время игры в котором считалась одним из лучших бомбардиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом сезоне ростовчанки будут тренироваться под руководством испанца АмбросаМартина, который последние шесть сезонов работал с «Дьёром». С 2016 года испанец возглавляет женскую сборную Румынии. В середине этого сезона стало известно, что Мартин покинет венгерский клуб и продолжит карьеру в России. Ранее тренерский штаб ГК «Ростов-Дон» возглавлял француз Фредерик Бужан.