ЧеканьЗаНаших: соцсети поддержали сборную России по футболу

Москва, , 18:41 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб в поддержку сборной России по футболу #ЧеканьЗаНаших. Пользователи выкладывают на своих страницах видеозаписи, на которых набивают футбольный мяч.

Флешмоб в социальной сети «Одноклассники» запустил воспитанник академии футбольного клуба «Локомотив» Артём Шпинев. В 2010 году он исполнил роль мальчика Саши в заявочном видеоролике России на право проведения Чемпионата мира-2018.

«Любите футбол? Болеете за наших? Давайте покажем футболистам и зрителям со всего мира, что болельщики России самые спортивные, — говорит Артём. — Я запускаю челлендж набивания мяча для всех: от любителей до профессионалов. Всё просто: снимаем видео, как подбрасываем мяч любой частью тела, кроме рук, выкладываем в «Одноклассники» и передаём эстафету своему другу».

Впрочем, флешмоб вышел уже далеко за границы «Одноклассников» — пользователи других соцсетей тоже присоединяются к акции и показывают на видео, сколько раз могут набить мяч.

К челленджу присоединились и некоторые российские знаменистости. Среди них — артисты Михаил Галустян и Александр Ревва, певица Полина Гагарина, рэперы Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и футболистка Ксения Коваленко.

Напомним, финальная часть 21-ого чемпионата мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах России, среди которых Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и другие. Сборная России сыграет в группе A. С командой Саудовской Аравии российские футболисты проведут встречу 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», со сборной Египта — 19 июня в Санкт-Петербурге, с командой Уругвая — 25 июня в Самаре.

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