«Челси» получил штраф из-за поведения игроков и тренеров

Лондон, , 11:20 — REGNUM Лондонский «Челси» получил штраф в размере £20 тыс. за поведение игроков и тренеров во время матча 35-го тура английской премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун». Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Во время матча игроки и тренеры «Челси» активно выражали недовольство действиями главного арбитра, который в конце первого тайма не позволил исполнить уголовой, дав свисток на перерыв.

В сообщении отмечается, что клуб согласился с тем, что оказался неспособен обеспечить дисциплинированное поведение игроков и официальных лиц.

Напомним, матч «Челси» против «Хаддерсфилда» состоялся 9 мая в Лондоне и завершился со счётом 1:1.

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