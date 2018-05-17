В Россию на ЧМ приедут около 40 тыс. болельщиков — шумных, но дружелюбных

Москва, , 09:24 — REGNUM Около 40 тыс. мексиканских болельщиков посетят матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, в Госдуме надеются, что победит в любом случае дружба, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Около 40 тыс. мексиканских болельщиков приедут, возможно, они шумные, но люди дружелюбные», — заявил председатель палаты сенаторов генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эрнесто Кордеро Арройо в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин заверил, что в России будут рады видеть на чемпионате команду Мексики и болельщиков.

«Победит сильнейший», — уверен парламентарий.

«Будем надеяться, что это будет Россия или Мексика», — отреагировал Эрнесто Кордеро Арройо.

«Главное, чтобы дружба победила», — подытожил Володин.

Чемпионатмира по футболу вРоссии пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.