Исполнителей гимна Универсиады-2019 выберут в Instagram Максима Фадеева

Москва, , 09:07 — REGNUM Голосование по выбору исполнителей гимна Зимней универсиады, которая пройдет в марте 2019 года, намечено на июль 2018 года, сообщает пресс-служба дирекции Универсиады.

Проект запущен музыкальным лейблом MALFA (принадлежит Максиму Фадееву) совместно с генеральным партнером соревнований — компанией «Норникель». Автором гимна станет Фадеев.

Отбор исполнителей будет проходить восемь недель в Instagram Максима Фадеева. Каждая неделя конкурса будет посвящена одному из федеральных округов Российской Федерации.

Команду, которая исполнит гимн Универсиады, выберут путем голосования пользователей в Instagram. Она запишет гимн Зимней универсиады-2019 и снимет видеоклип.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой международной федерации университетского спорта. В марте 2019 года Зимняя универсиада пройдет в Красноярске.