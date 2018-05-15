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Йоахим Лёв продлил контракт со сборной Германии

Спорт

Контракт продлён до 2022 года

Берлин, 15 мая 2018, 15:20 — REGNUM  Немецкий футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной команды Йоахимом Лёвом. Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт продлён до 2022 года. Срок прежнего соглашения истекал в 2020 году.

Помимо этого, также до 2022 года продлены договоры с помощниками тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кёпке. До 2024 года продлены соглашения с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом.

Напомним, Йоахим Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна.

Под его руководством, сборная Германии стала чемпионом мира в 2014 году, бронзовым призёром чемпионата мира 2010 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года, а также победителем Кубка конфедераций 2017 года.

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