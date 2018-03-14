Словакия готова заменить Англию на ЧМ-2018 в случае бойкота

Братислава, , 10:35 — REGNUM Сборная Словакии готова заменить сборную Англии на чемпионате мира по футболу, если та бойкотирует турнир. Об этом заявил словацкий футболист Ян Дюрица, 14 марта передаёт «Спорт-экспресс».

"Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно. Никто бы даже не раздумывал», — сказал Дюрица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, «представить, каким образом будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира по футболу в России, будет сложно».

Ряд британских СМИ воспринял этот комментарий как заявление о возможном бойкоте турнира. Позже в МИД Великобритании опровергли информацию о бойкоте, заявив, что слова Джонсона касались дипломатов и политиков, а не футболистов.

Напомним, во время отборочного турнира к чемпионату мира сборные Англии и Словакии играли в одной группе. Англичане заняли первое место и пробились напрямую в финальную часть турнира. Словаки стали вторыми и не попали даже в стыковые матчи.

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