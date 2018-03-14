«МЮ» потерпел крах в матче с «Севильей»

Лондон, , 00:38 — REGNUM 13 марта на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2017/18 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

На 74-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер вывел гостей вперед по сумме двух матча, замкнув заброс Пабло Сарабии — 0:1. Через 4 минуты Бен-Йеддер оформил дубль и снял все вопросы об исходе двухматчевого противостояния, замкнув пас головой Хоакина Корреа — 0:2. На 84-й минуте форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сократил разрыв в счете — 1:2.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Севилья»)

Удары 11/17

Удары в створ 4/5

Владение 65%/35%

Фолы 8/10

По итогам двухматчевого противостояния «Севилья» прошла в следующую стадию турнира, минимально обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Янг, Санчес, Лингард, Рэшфорд, Феллайни, Матич, Лукаку.

«Севилья»: Рико, Кьер, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Банега, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Мурьель.

Главный арбитр матча: Данни Маккели.

Предупреждения: Банега — 5, Бен-Йеддер — 81, Корреа — 89, Сарабия — 90, Рэшфорд — 90+4.

Голы: Бен-Йеддер 74 — 0:1, Бен-Йеддер 78 — 0:2, Лукаку 84 — 1:2.