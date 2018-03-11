«Вильярреал» переиграл «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 11 марта 2018, 23:57 — REGNUM Футболисты «Лас-Пальмаса» на своем поле уступили «Вильярреалу» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 11 марта на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, завершилась со счетом 0:2.
У гостей голевыми действиями отметились Карлос Бакка и Никола Сансоне.
После двадцати восьми матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Клуб «Лас-Пальмас», набравший 20 баллов, находится на восемнадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — «Вильярреал» (Вильярреал) — 0:2.
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