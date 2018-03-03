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«Зенит» и «Амкар» расписали мировую — 0:0

Спорт

Набрав 38 очков «Зенит» опустился на 3-ю строчку. «Амкар» с 22-мя очками укрепился на 13-м месте

«Зенит» и «Амкар» расписали мировую — 0:0
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья

Санкт-Петербург, 3 марта 2018, 18:28 — REGNUM  3 марта на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 21-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Зенит» и «Амкар». Матч завершился со счетом 0:0.

Лучший бомбардир «Зенита» и форвард сборной России Александр Кокорин не смог преодолеть отметку в 19 голов в этом сезоне.

Статистика матча («Зенит"/"Амкар»)

Удары 12/4

Удары в створ 5/2

Владение 57%/43%

Фолы 10/15

Набрав 38 очков «Зенит» опустился на 3-ю строчку. «Амкар» с 22-мя очками укрепился на 13-м месте.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Паредес, Кузяев, Ерохин, Оздоев, Кокорин, Дриусси.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Белоруков, Гащенков, Эззатоллахи, Рязанцев, Форбс, Оланаре.

Главный арбитр матча: Владимир Сельдяков.

Предупреждения: Ерохин — 7, Зайцев — 23, Гащенков — 26, Заболотный — 72, Кришито — 78, Эззатоллахи — 82, Нигматуллин — 90, Паредес — 90+2.

Удаления: Ерохин — 67, Кришито — 90+4, Зайцев — 90+7.

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