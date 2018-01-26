Песков сообщил о поддержке Кремлем российских олимпийцев

Москва, , 14:59 — REGNUM Отстаивающих свое право на участие в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане российских атлетов поддерживает Кремль, сообщил 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это их право, безусловно, мы их поддерживаем и поддерживали наших спортсменов. Вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ситуация, из-за которой спортсмены из России не были включены в список допущенных к Олимпиаде-2018, требует прояснения и учета их интересов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) приступил к рассмотрению апелляций 12 российских лыжников, которые были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в олимпийских играх.

Напомним, 23 января, председатель Независимого органа МОК по тестированию спортсменов на допинг Валери Фурнейрон объяснила решение комиссии о недопуске 111 сильнейших российских атлетов тем, что не должно быть «ни малейшего сомнения» в том, что спортсмены не употребляли допинг.

Правда, одновременно функционер МОК заявила, что невключение в список приглашенных атлетов не означает, что они были уличены в употреблении допинга.

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