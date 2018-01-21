«Лацио» беспощадно расправился с «Кьево» — 5:1

Рим, 21 января 2018, 18:54 — REGNUM 20 января на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 21-го тура Серии А между командами «Лацио» и «Кьево». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу римлян.
На 23-й минуте испанский атакующий полузащитник Луис Альберто открыл счет, замкнув прострел Марушича — 1:0. Через 2 минуты Мануэль Пуччарелли сравнял счет после ассиста Ивана Радовановича — 1:1. На 32-й минуте сербский опорный полузащитник Сергей Милинкович-Савич вывел хозяев вперед мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 2:1. В середине второго тайма Милинкович-Савич оформил дубль, замкнув заброс Лукаса Лейвы — 3:1. На 83-й минуте защитник сборной Анголы Баштуш довел счет до разгромного после передачи Нани — 4:1. Через 3 минуты уже Нани забил свой гол после выхода на замену — 5:1.
Статистика матча («Лацио»/»Кьево»)
Удары 16/6
Удары в створ 11/3
Владение 57%/43%
Фолы 5/3
Набрав 42 очка, «Лацио» поднялся на 3-е место. «Кьево» с 22 очками остался на 13-й строчке.
Составы на матч:
«Лацио»: Стракоша, Де Врей, Уоллас, Баштуш, Лейва, Пароло, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.
«Кьево»: Соррентино, Бани, Гобби, Каччаторе, Томович, Радованович, Бирса, Хетемай, Стемпиньский, Пуччарелли.
Главный арбитр матча: Абиссо.
Предупреждения: Лулич — 54.
Голы: Альберто 23 — 1:0, Пуччарелли 25 — 1:1, Милинкович-Савич 32 — 2:1, Милинкович-Савич 68 — 3:1, Баштуш 83 — 4:1, Нани 86 — 5:1.