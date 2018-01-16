Неделя в НХЛ: Жаркая игровая пятница и продолжение всевластия «Тампы»

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM 12 января, пятница: «Баффало одолевает «Коламбус», несмотря на гол Артемия Панарина

В последний будний день недели «Баффало Сейбрз» на своём стадионе принимали грозных соперников из «Коламбуса». Несмотря на неудачную на протяжении сезона игру «Баффало» в атаке, «Клинки» первыми отметились броском, который стал разминкой для вратаря «жакетов».

Позднее «Баффало» смогли похвастаться опасной атакой, Джек Айкель не принял шайбу от МакКейба, но та всё же дошла до ворот. Первые минуты встречи продолжили проходить в зоне «Коламбуса», изрядно заставляя поработать голкипера «мундиров» Сергея Бобровского. На 8-й минуте «Коламбус» мог отличиться первым свои моментом, но шайба угодила прямиком в штангу. Ближе к середине «Баффало» были в шаге от открытия счёта. Защитник «БлюДжекетс» неточно ввёл шайбу в зону, тем самым отослав её к противнику. Сэм Райнхарт быстро отправил шайбу к воротам, куда тут же подлетели трое форвардов «клинков», но неимоверная игра вратаря спасла ситуацию.

Наконец, «Баффало» оформляют первую шайбу во встрече, Бенуа Пульо на добивании отличился голом, Айкель и Окпосо — голевые передачи. «Баффало» впереди 1:0. В конце периода «Коламбус» максимально хотел исправить ситуацию в счёте, задержавшись на последние минуты в зоне «клинков». Грамотная игра «Баффало» в обороне на этот раз не позволила им это сделать.

В открытии второго периода дебютант этого сезона «Сейбрз» — Брендан Гуле на скоростном рывке ворвался в зону соперника, но предпочёл передать шайбу нежели наносить бросок самому, что не принесло результатов. Уже на контратаке «Коламбус» успевает несколько раз потерять и вернуть себе шайбу, параллельно расстреливая вратаря «Баффало» — Линуса Улльмарка, но барьер из защитников «Клинков» редко давал пройти шайбе к воротам. «Коламбус» долгое время продолжает зажимать «Баффало» на своей половине, увеличивая разрыв между нанесёнными бросками. Сет Джонс, получив шайбу от Панарина, сместился в центр для броска, но поехавшая клюшка предотвратила опасный момент, и шайба прилетела к вратарю. К концу тайма защита «клинков» вовремя выбросила шайбу из зоны, доставив её к Евандеру Кейну. Не обратив внимание на другой фланг, где стоял открытый игрок, Кейн нанёс ничем не примечательный пустой бросок. «Баффало» продолжали отыгрываться за упущенные минуты в атаке, Брендан Гуле активно способствовал грамотной распасовке команды, давая возможности для гола.

Начало третьей 20-минутки — ничего не меняется. «Сейбрз» продолжают агрессию в атаке, но все созданные ими моменты нивелирует Бобровский. В середине периода Брендан Гуле выбрасывает шайбу по борту в зону соперника, а выкатившийся Бобровский не замечает подоспевшего Кайла Окпосо. В конечном итоге из-за невнимательности игроков «БлюДжекетс» форвард «Баффало» Кайл Окпосо приносит своей команде вторую шайбу — 2:0.Ближе к концу периода, Эван Родригес грубо фолит на Александре Веннберге и удаляется с площадки на две минуты. «Коламбус» пользуется предоставленной возможностью и отыгрывает одну шайбу. Артемий Панарин, срезав свой путь к воротам с фланга в центр, отправил шайбу в ворота задней стороной клюшки, что в хоккее называется «бэкхенд» — 2:1, мастерский гол от россиянина. За полторы минуты до конца в надежде сравнять счёт «жакеты» снимают вратаря и впускают шестого полевого.

Так и не добившись ожидаемого результата, «мундиры» пропускают в пустые ворота бросок от синей линии в исполнении Джека Айкеля — 3:1, окончательный счёт встречи установлен. Линус Улльмарк («Баффало») стал первой звездой матча, отразив 44 из 45 бросков по своим воротам.

12 января, пятница: «Тампа-Бэй» разгромно уступают быстрорастущей команде из Калгари

12 января в солнечном городе Тампа, где в скором будущем будет проводиться Матч Всех Звёзд НХЛ 2018, состоялась встреча между «Калгари Флеймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча началась, и «Калгари» сразу же радует глаз своих болельщиков. На 38 секунде матча Майкл Ферланд поражает ворота Андрея Василевского в своей первой смене и своим первым броском. Один из лучших ассистентов лиги «Джонни» Гудро отдаёт пас ближе бегущему ШонуМонахану, от которого шайба приходит к Ферланду на пустые ворота — 1:0, великолепная комбинация. После пропущенной шайбы лидеры лиги не могли позволить себе уступать одну шайбу и всей командой ринулись в атаку. «Тампа» ушла в активный прессинг, откуда изредка возвращалась в свою зону. В одной из атак Ондржей Палат продемонстрировал прекрасное владение шайбой, потрясающим образом удерживая цель всех игроков у себя. Уведя на себя всех защитников команды соперника, он сделал точную передачу на Джейка Дотчина, который опоздал с броском и завалил атаку.

В первую же минуту второго периода Тайлер Джонсон и Брэйден Пойнт организовали долгожданный гол. Выйдя к воротам, Джонсон не пожадничал и отдал шайбу на Пойнта, рассчитывая на его снайперские качества, и не прогадал — 1:1. В середине тайма выскочивший под шайбу Седрик Пакетт в надежде выхода один в ноль был грубо остановлен одним из защитников канадского клуба. Получив право исполнять буллит, Пакетт пытался всячески запутать вратаря, но опытный, с многолетним стажем вратарь НХЛ Майк Смит был хладнокровен и спас свои ворота. Несмотря на свое положение после нереализованного буллита, игроки «Тампы» продолжали наседать на ворота «Калгари».

Вскоре маленький и юркий Джонни Гудро незаметно прорвался сквозь оборону «молний» и снова помог «Флеймз» выйти вперёд. Выйдя к вратарю с фланга, он спокойно его обошёл параллельно воротам и оправил шайбу в створ — 2:1. Спустя минуту, уже в численном превосходстве, «Калгари» добавляют в счёте. Стоящий на пятачке Сэм Беннет легко увеличил разрыв в счёте — 3:1. В завершающем периоде игры одна из команд была настроена куда решительней. Некоторое волнение «Тампы» вскоре от начала периода привело к пропущенной шайбе. Андрей Шустр сделал слишком мощную передачу в атаке, тем самым подарив шайбу сопернику. Подхвативший шайбу Гарнет Хэтэуэй первым вошёл в зону и, не доезжая вплотную до ворот «Тампы», отдал её на Марка Янковски. Марк элегантно убрал защитника и нанёс сокрушительный удар по воротам — 4:1.

Последним словом во встрече смог отличиться сын великого Кита Ткачука — Мэттью Ткачук, поставив окончательную жирную точку в матче — 5:1. «Калгари» набирают два очка в победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде.