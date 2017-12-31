Российский боец Нурмагомедов побил бразильца Барбозу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, , 08:59 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов смог победить бразильца Эдсона Барбозу в турнире UFC 219, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

С первых минут боя Нурмагомедов смог добиться преимущества над соперником, обрушив на него большое количество ударов. Во втором раунде преимущество Нурмагомедова также сохранялось.

В третьем раунде российский боец полностью превосходил бразильца: он нанес 154 удара против 25 ударов от Барбозы.

Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей со счётом 30:25, 30:25 и 30:24.

Для российского бойца это уже 25-я победа в карьере.

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать «временный» чемпион UFC американец Тони Фергюсон.