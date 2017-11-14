Штраф за незаконную торговлю билетами на ЧМ-2018 составит до 1,5 млн рублей

Москва, , 10:25 — REGNUM Законопроект о штрафах за незаконную торговлю билетами на Чемпионат мира по футболу в 2018 году правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Предложенные санкции обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений продажи билетов на матчи, отмечают авторы.

Незаконная продажа билета на матч будет караться максимальным штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Санкции предлагаются и для граждан-нарушителей: в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета на матч чемпионата мира, указанной в документе, дающем право на получение входного билета на матч чемпионата мира, явившемся предметом административного правонарушения, но не менее 50 тыс. рублей.

Вводится наказание и за подделку билетов: штраф на граждан предусмотрен в размере до 70 тыс. рублей, а на юрлиц — до 1,5 млн рублей.

Напомним, что согласно действующему закону реализация (продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен и иное использование, связанное или не связанное с извлечением прибыли) входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия, без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA не допускается.