Месси, Зидан и Дель Пьеро представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018

Москва, , 07:07 — REGNUM В Москве представили официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 9 ноября сообщает «Чемпионат».

Мяч Telstar 18 разработан как напоминание об оригинальном мяче Telstar, который использовался на чемпионате мира 1970 года, проходившем в Мексике. Он имеет бесшовную конструкцию и состоит из шести панелей неправильной формы.

В церемонии приняли участие звёзды мирового футбола Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро, Кака, Хаби Алонсо, Лукаш Подольски, а также нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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