«Зенит» вырвал победу у «Тофаша» в Кубке Европы

Санкт-Петербург, 9 ноября 2017, 07:19 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над турецким «Тофашом» в пятом туре баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 84:82.
В первой четверти баскетболисты «Зенита» позволили сопернику выйти вперёд с преимуществом в восемь очков. Во второй четверти разрыв сократился до двух очков.
Во второй половине встречи сценарий повторился. «Зенит» снова проиграл третью четверть с разницей «-8», однако в четвёртой четверти сумел догнать соперника и выйти вперёд.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кайл Курич, набравший 27 очков. Наибольшую результативность в составе «Реала» продемонстрировал Рэймар Морган Дондич, набравший 17 очков.
Баскетбол. Еврокубок 2017/18. 5-й тур.
«Зенит» (Россия) — «Тофаш» (Турция) — 84:82 (15:23, 27:21, 19:27, 23:11)
Читайте ранее в этом сюжете: «Химки» нанесли «Реалу» первое поражение в Евролиге
Читайте развитие сюжета: ЦСКА победил «Панатинаикос» в матче Евролиги