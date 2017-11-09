«Зенит» вырвал победу у «Тофаша» в Кубке Европы

Санкт-Петербург, , 07:19 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над турецким «Тофашом» в пятом туре баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 84:82.

В первой четверти баскетболисты «Зенита» позволили сопернику выйти вперёд с преимуществом в восемь очков. Во второй четверти разрыв сократился до двух очков.

Во второй половине встречи сценарий повторился. «Зенит» снова проиграл третью четверть с разницей «-8», однако в четвёртой четверти сумел догнать соперника и выйти вперёд.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кайл Курич, набравший 27 очков. Наибольшую результативность в составе «Реала» продемонстрировал Рэймар Морган Дондич, набравший 17 очков.

Баскетбол. Еврокубок 2017/18. 5-й тур.

«Зенит» (Россия) — «Тофаш» (Турция) — 84:82 (15:23, 27:21, 19:27, 23:11)

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