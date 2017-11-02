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Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой в 2018 году

Спорт

Соперник пока не объявлен

Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой в 2018 году
Sergej Rosov
Фёдор Емельяненко

Москва, 2 ноября 2017, 15:22 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок весной 2018 года. Об этом 2 ноября сообщает «Советский спорт».

По информации издания, Емельяненко проведет следующий бой в рамках турнира Bellator. Соперник пока не объявлен, однако, по словам Емельяненко, он уже знает с кем будет биться.

Напомним, что в последнем бою Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошёл 25 июня 2017 года в рамках турнира Bellator 180.

Всего за карьеру Емельяненко провел 42 боя, в которых одержал 36 побед и потерпел пять поражений. Еще один поединок — против Антонио Родриго Ногейры — признан несостоявшимся.

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Смешанные единоборства

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