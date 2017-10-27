«Шанхай СИПГ» предложил за Иммобиле €70 млн

Шанхай, Китай, , 14:57 — REGNUM Китайский клуб «Шанхай СИПГ» заинтересован в услугах нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Иммобиле попал в сферу интересов китайского клуба, руководство которого готово предложить за форварда €70 млн. Самому футболисту предложили договор на сумму €6,5 млн в год.

В римском клубе пока никак не прокомментировали данную информацию.

Отметим, что главным тренером «Шанхай СИПГ» является бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 10 матчей в Серии А и забил 13 голов.

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