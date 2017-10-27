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Сборная Испании разместится в Краснодаре во время ЧМ-2018

Спорт

Испанская команда выбрала для размещения базу футбольного клуба «Краснодар»

Краснодар, 27 октября 2017, 12:41 — REGNUM  Сборная Испании по футболу разместится в Краснодаре во время чемпионата мира 2018 года. Об этом 27 октября сообщает Marca.

По информации издания, испанская команда выбрала базу футбольного клуба «Краснодар» для размещения во время мундиаля.

Делегация из Испании находилась в России на протяжении недели. За это время были обговорены все детали, касающиеся товарищеского матча сборных России и Испании, который пройдёт 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Кроме того, испанцы съездили в Краснодар, где осмотрели базу.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Бразилии разместится в Сочи, команда Аргентины будет базироваться в подмосковных Бронницах. Сборная Исландии приедет в Геленджик, а команда Ирана остановится в Калуге.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

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