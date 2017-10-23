Гол Глушакова вошёл в тройку лучших за неделю в Лиге чемпионов

Ньон, Швейцария, , 15:21 — REGNUM Гол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова занял третье место среди лучших голов третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

Глушаков забил гол с передачи Дмитрия Комбарова на 67-й минуте матча против испанской «Севильи». Он пробил с лёта в дальний угол ворот и сделал счёт 3:1.

За гол Глушакова проголосовало 20% болельщиков. Голосование проводилось на сайте УЕФА.

Самым красивым голом тура признан гол нападающего «Ромы» Эдина Джеко в матче против «Челси» (3:3). За него проголосовало 25%. Второе место занял мяч полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, забитый им во встрече со «Спортингом» (2:1), за него голоса отдали 24% болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Севилью» со счётом 5:1. Красно-белые занимают второе место в группе с пятью очками. Столько же — у «Ливерпуля, однако «мерсисайдцы» располагаются выше за счёт лушей разности забитых и пропущенных мячей.

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