«Сент-Этьен» не смог набрать очки в матче с «Монпелье»

Париж, 20 октября 2017, 23:38 — REGNUM 29 октября между командами «Сент-Этьен» и «Монпелье» был разыгран матч в рамках 10-го тура Лиги 1. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
На 21-й минуте бельгийский вингер Исаак Мбенза открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1.
Статистика матча («Сент-Этьен"/"Монпелье»)
Удары 13/5
Удары в створ 3/3
Владение 61%/39%
Фолы 21/16
На данный момент «Монпелье» пондлялся на 8-ю строчку, набрав 15 очков. «Сент-тьен» идет на 4-й позиции с 17-ю очками.
Составы на матч:
«Сент-Этьен»: Руффье, Теофиль-Катрин, Лакруа, Янко, Сильва, Пажо, Кабелля, Майга, Амума, Монне-Паке, Диони.
«Монпелье»: Лекомт, Конгре, Илтон, Мендес, Агилар, Ласн, Скири, Мукиэле, Сессеньон, Сью, Мбенза.
Главный арбитр матча: Франк Шнедер.
Предупреждения: Скири — 53, Конгре — 68, Амума — 74, Лакруа — 85, Ласн — 90+1.
Голы: Мбенза 21 — 0:1.