«Милан» не смог взломать оборону «АЕКа»

Рим, 20 октября 2017, 00:01 — REGNUM 19 октября между командами «Милан» и «АЕК Афины» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился нулевой ничьей.
Статистика матча («Милан"/"АЕК Афины»)
Удары 14/4
Удары в створ 7/1
Владение 68%/32%
Фолы 10/13
На данный момент «Милан» идет на первом месте с 7-ю очками. «АЕК Афины» остался на 2-й позиции, набрав 5 очков.
Составы на матч:
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Калабрия, Сусо, Бонавентура, Локателли, Силва, Кутроне, Чалханоглу.
«АЕК Афины»: Анестит, Бакакис, Враньеш, Бзанетопулос, Лопеш, Симоеш, Юханссон, Гало, Манталос, Христодулопулос, Ливая.
Главный арбитр матча: Экберг.
Предупреждения: Симоеш — 28, Локателли — 37, Манталос — 75, Ливая — 81.