«Лацио» одержал волевую победу над «Ниццей»

Париж, 19 октября 2017, 21:51 — REGNUM 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «Ницца» и «Лацио». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 3:1.
В дебюте матча Марио Балотелли открыл счет ударом головы после заброса Уэсли Снедера — 1:0.
В следующей атаке форвард «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет, воспользовавшись ошибкой вратаря — 1:1. Ассистом отметился Миликович-Савич — 1:1.
На экваторе второго тайма сербский хавбэк Сергей Милинкович-Савич вывел «Лацио» вперед после ассиста Фелипе Кайседо — 1:2.
В конце матча Милинкович-Савич оформил дубль — 1:3.
Статистика матча («Ницца"/"Лацио»)
Удары 11/11
Удары в створ 5/5
Владение 63%/37%
Фолы 8/7
На данный момент «Ницца» идет на втором месте с 6-ю очками. «Лацио» расположился выше с 9-ю очками.
Составы на матч:
«Ницца»: Кардиналь, Марлон, Ле Маршан, Жалле, Данте, Лис-Мелу, Снейдер, Бюрнер, Вальтер, Менди, Балотелли.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Фелипе, Габаррон, Лулич, Милинкович-Савич, Де Дженнаро, Мурджиа, Нани, Кайседо.
Главный арбитр матча: Крейг Томсон.
Предупреждения: Менди — 78, Фелипе — 86.
Голы: Балотелли 4 — 1:0, Кайседо 5 — 1:1, Милинкович-Савич 65 — 1:2, Милинкович-Савич 89 — 1:3.