«Лацио» одержал волевую победу над «Ниццей»

Париж, , 21:51 — REGNUM 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «Ницца» и «Лацио». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 3:1.

В дебюте матча Марио Балотелли открыл счет ударом головы после заброса Уэсли Снедера — 1:0.

В следующей атаке форвард «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет, воспользовавшись ошибкой вратаря — 1:1. Ассистом отметился Миликович-Савич — 1:1.

На экваторе второго тайма сербский хавбэк Сергей Милинкович-Савич вывел «Лацио» вперед после ассиста Фелипе Кайседо — 1:2.

В конце матча Милинкович-Савич оформил дубль — 1:3.

Статистика матча («Ницца"/"Лацио»)

Удары 11/11

Удары в створ 5/5

Владение 63%/37%

Фолы 8/7

На данный момент «Ницца» идет на втором месте с 6-ю очками. «Лацио» расположился выше с 9-ю очками.

Составы на матч:

«Ницца»: Кардиналь, Марлон, Ле Маршан, Жалле, Данте, Лис-Мелу, Снейдер, Бюрнер, Вальтер, Менди, Балотелли.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Фелипе, Габаррон, Лулич, Милинкович-Савич, Де Дженнаро, Мурджиа, Нани, Кайседо.

Главный арбитр матча: Крейг Томсон.

Предупреждения: Менди — 78, Фелипе — 86.

Голы: Балотелли 4 — 1:0, Кайседо 5 — 1:1, Милинкович-Савич 65 — 1:2, Милинкович-Савич 89 — 1:3.