Нигматуллин рассказал о шансах «Спартака» победить «Севилью»

Москва, , 12:48 — REGNUM Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы московского клуба в матче с испанской «Севильей».

По мнению Нигматуллина, шансы «Спартака» довольно высоки.

«Я ожидаю, что матч пройдет в равной борьбе. Думаю, что «Спартак» не проиграет и надеюсь, что всё-таки победит. Потому что команде по силам занять одно из двух первых мест в группе», — приводит слова Нигматуллина «Р-спорт».

Он также добавил, что игра с «Севильей» будет стратегически важной, а «Спартак» может победить благодаря успешной командной игре.

В составе красно-белых Нигматуллин выделил Дениса Глушакова и Квинси Промеса.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» пройдёт 17 октября в Москве.

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