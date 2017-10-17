Нигматуллин рассказал о шансах «Спартака» победить «Севилью»

Москва, 17 октября 2017, 12:48 — REGNUM Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы московского клуба в матче с испанской «Севильей».
По мнению Нигматуллина, шансы «Спартака» довольно высоки.
«Я ожидаю, что матч пройдет в равной борьбе. Думаю, что «Спартак» не проиграет и надеюсь, что всё-таки победит. Потому что команде по силам занять одно из двух первых мест в группе», — приводит слова Нигматуллина «Р-спорт».
Он также добавил, что игра с «Севильей» будет стратегически важной, а «Спартак» может победить благодаря успешной командной игре.
В составе красно-белых Нигматуллин выделил Дениса Глушакова и Квинси Промеса.
Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» пройдёт 17 октября в Москве.
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