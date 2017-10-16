Заочный арест информатора WADA Родченкова признан законным

Москва, , 16:01 — REGNUM Заочный арест информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова признан законным в Мосгорсуде. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Решение Басманного суда Москвы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Родченкову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Григорий Родченков объявлен в международный розыск. Также суд заочно выдал санкцию на его арест и наложил арест на земельный участок Подмосковье и жилой дом, принадлежащий его дочери.

По версии следствия, бывшему глава Московской антидопинговой лаборатории незаконно продавал запрещённые препараты российским спортсменам, после чего уничтожал взятые у них допинг-пробы.

Напомним, в 2016 году Родченков сказал изданию New York Times о том, что в России действует допинговая программа. Этот рассказ лёг в основу для расследования WADA, которое повлекло за собой отстранение российских легкоатлетов от Олимпийских игр в 2016 году.

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