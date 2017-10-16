Шарапова рассказала об ожиданиях от Кубка Кремля

Москва, , 12:27 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от участия в Кубке Кремля. Об этом 16 октября сообщает телеканал «Звезда».

"Буду готовиться как могу. Конечно, тяжёлый перелёт, уже день отдыха, и надо играть Кубок Кремля, но я к этому готова, у меня есть большой опыт в своей карьере, я надеюсь, что хорошо здесь сыграю», — сказала Шарапова.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова выиграла турнир в китайском Тяньцзине, победив в финале представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8). Эта победа стала для Шараповой первой после 15-месячной дисквалификации.

«Если честно, сезон для меня был недостаточно легким из-за травм, из-за того, что нелегко физически и ментально возвращаться после того, как пропускаешь 15 месяцев, но все-таки выиграть этот титул многое значит, я думаю, что потихоньку вхожу в хорошую форму», — добавила теннисистка.

Напомним, Мария Шарапова прилетела в Москву для участия в Кубке Кремля. Она сыграет на турнире впервые с 2007 года. Первый матч она проведёт 17 октября, против представительницы Словакии Магдалены Рыбариковой.

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