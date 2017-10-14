«Арсенал» уступил «Уотфорду» в матче АПЛ

Лондон, , 22:42 — REGNUM Футболисты «Уотфорда» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась со счетом 2:1.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Трой Дини и Том Клеверли. В составе гостей мяч забил Пер Мертезакер.

После восьми матчей в чемпионате Англии «Уотфорд» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Клуб «Арсенал», набравший 13 баллов, находится на шестой позиции.

Английская Премьера-лига (АПЛ). 8-й тур.

«Уотфорд» (Уотфорд) — «Арсенал» (Лондон) — 2:1.

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