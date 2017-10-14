Сборная России сыграет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией

Москва, , 09:49 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. Об этом 13 октября сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведёт матч с командой Аргентины 11 ноября, а 14 ноября сыграет с командой Испании. Обе встречи пройдут в России.

Отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

Напомним, 7 октября сборная России провела встречу с командой Южной Кореи, в которой победила со счётом 4:2. А 10 октября национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана — 1:1.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России уверенно обыграла сборную Южной Кореи — 4:2

Читайте развитие сюжета: Россия и Иран сыграли вничью — 1:1