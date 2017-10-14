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Сборная России сыграет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией

Спорт

Матчи пройдут 11 и 14 ноября

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 14 октября 2017, 09:49 — REGNUM  Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. Об этом 13 октября сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведёт матч с командой Аргентины 11 ноября, а 14 ноября сыграет с командой Испании. Обе встречи пройдут в России.

Отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

Напомним, 7 октября сборная России провела встречу с командой Южной Кореи, в которой победила со счётом 4:2. А 10 октября национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана — 1:1.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России уверенно обыграла сборную Южной Кореи — 4:2

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