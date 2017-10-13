Фанат пожелал смерти семье футболиста из-за потерянных очков в онлайн-игре

Рим, , 08:27 — REGNUM Фанат онлайн игры Fantasy Football пожелал смерти семье защитника итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги. Об этом футболист рассказал порталу Brividosportivo.

«Меня вывело из себя то, что человек пожелал смерти моей семье просто потому, что я стоил ему нескольких очков в Fantasy Football», — говорит Бираги.

Футболист рассказал, что после матча против «Кьево», в котором «Фиорентина» проиграла со счетом 1:2, неизвестный написал ему в соцсети Instagram, что желает погибнуть по пути назад во Флоренцию членам семьи Бираги, потому что футболист стоил ему очков в Fantasy Football.

«Я не феномен, у меня нет бесконечного таланта Федерико Кьезы, но я хочу, чтобы те, кто любит «Фиорентину», знали, что я всегда буду выкладываться на все сто процентов за футболку клуба», — отметил Бираги.

Fantasy Football — онлайн-игра, в которой игроки набирают виртуальную команду из футболистов, выступающих в реальных соревнованиях, и сражаются с другими пользователями. В зависимости от реальной статистики игроков их рейтинг может повышаться или понижаться.

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