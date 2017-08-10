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Видео: В Эстонии команда забила гол, не касаясь мяча

Спорт

Автогол был забит на 14-й секунде матча

Таллин, 10 августа 2017, 13:28 — REGNUM  Футболисты эстонской команды «Пайде» забили автогол на 14-й секунде матча, не позволив своим соперникам ни разу коснуться мяча.

Курьезный случай произошел во время матча Кубка Эстонии между клубами «Левадия» и «Пайде». Футболисты «Пайде» разыграли мяч с центра поля и устроили перепасовку около своих ворот.

Защитник Мартин Касе, попав под прессинг соперника, сделал передачу своему голкиперу. Пас получился сильным, но не точным. Мяч пролетел мимо вратаря и угодил точно в дальний нижний угол ворот.

Вратарь поздно среагировал и не сумел догнать мяч. Этот автогол помог «Левадии» победить в матче со счетом 3:1.

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