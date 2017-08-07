Нейт Шмидт подписал контракт с «Голден Найтс»

Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Экс-защитник «Вашингтон Кэпиталс», Нейт Шмидт подписал двухлетний контракт с «Лас-Вегас Голден Найтс», рассчитанный на $4,45 млн, сообщает официальный сайт НХЛ.

Контракт с Нейтом был заключён после арбитражного суда в Торонто в прошедший четверг. Сообщается, что Шмидт попросил контракт на один год с окладом в 2,75 миллиона долларов, а «Голден Найтс» представил двухлетний контракт стоимостью 950,000 тысяч долларов за сезон.

Из 30 игроков, которые решили идти в арбитраж это межсезонье, Шмидт был единственным, чье дело нуждалось в решении арбитра. Форварды Томаш Татар («Детройт Ред Уингз») и Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторс») согласились на контракты до вынесения решения суда.

26-летний Шмидт, был выбран «Голден Найтс» из «Вашингтон Кпиталс» в драфте расширения НХЛ 2017 21 июня. Он набрал 17 очков (3 гола, 14 передач) в 60 матчах прошлого сезона вместе с «Кэпиталс».

Шмидт был подписан в «Кэпиталс» в качестве свободного агента 2 апреля 2013 года. Шмидт провёл 200 игр за «Вашингтон», набрав в них 43 очка (8 голов, 35 передач).