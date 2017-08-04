Фишер объявил об уходе из НХЛ

Вашингтон, , 13:12 — REGNUM 37-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер объявил о своём решении завершить карьеру, сообщает официальный сайт НХЛ.

Майк сделал это заявление в письме, опубликованном американской газетой TheTennessean. Капитан «Предаторз» рассуждал, стоит ли ему продолжать карьеру после завершения его контракта в «Нэшвилле», который истёк по окончанию прошлого сезона.

«Это самое трудное решение в моей жизни, но я знаю, что сделал правильный выбор», — приводит слова Фишера TheTennessean.

«Я считаю, что эта команда, этот город, обязаны выиграть чемпионат, и я буду самым большим их поклонником. Никто не будет счастливее, чем я, если буду видеть, как это происходит, потому что эти болельщики этого заслужили», — добавил он.

Фишер, который был назначен капитаном «Предаторз» после того, как защитник Ши Уэбер был обменян в «Монреаль Канадиенс» на защитника Пи Кей Суббан на 29 июня 2016 года, имеет на своём счету 585 очков (276 голов, 309 передач) в 1088 матчах НХЛ вместе с «Предаторз» и «Оттавой Сенаторз». Он был выбран «Оттавой» под общим 44-ым номером второго раунда драфта 1998 года.

Майк Фишер помог впервые в своей истории дойти до финала Кубку Стэнли «Нэшвилл Предаторз», где «Нэшвилл» уступил в серии «Пингвинз».