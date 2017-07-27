«Манчестер Сити» переиграл «Реал» в товарищеском матче

Лос-Анджелес, США, 27 июля 2017, 10:53 — REGNUM Мадридский «Реал» уступил английскому «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая 26 июля в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 1:4.
В составе победителей голевыми действиями отиметились Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Брахим Диас. У проигравших гол забил Оскар Арнаис.
Международный кубок чемпионов — клубный товарищеский турнир.
Футбол. Международный кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:4.