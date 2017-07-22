«Краснодар» одержал уверенную победу над «Тосно»

Краснодар, , 21:53 — REGNUM 22 июля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 2-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Краснодар» и «Тосно». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «быков».

На 58-й минуте уругвайский полузащитник Маурисиу Перейра открыл счет после ассиста Виктор Клаессона — 1:0.

Через 8 минут бразильский вингер Жоаозиньо удвоил преимущество хозяев — 2:0. Ассистентом вновь стал Клаессон.

Статистика матча («Краснодар"/"Тосно»)

Удары 16/7

Удары в створ 7/1

Владение 63%/37%

Фолы 6/9

На данный момент «Краснодар» идет 2-й строчке с 6-ю очками. «Тосно» опустился на последнее место без очков.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Подберезкин, Каборе, Масиэл, Клаессон, Жоаозиньо.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дугалич, Кутин, Чернов, Мелкадзе, Карницкий, Роша, Кашчелан, Галиулин, Заболотный.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Гранквист — 28, Кашчелан — 52.

Голы: Перейра 58 — 1:0, Жоаозиньо 66 — 2:0.