Сергей Карякин откроет в «Артеке» шахматную школу

Симферополь, , 14:32 — REGNUM В международном детском центре «Артек» откроют Школу шахмат Сергея Карякина, а также проведут профильную смену юных шахматистов, участниками которой смогут стать победители и призёры соревнований со всей России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МДЦ.

Помимо этого во Всемирный день шахмат в лагере ежегодно будут проводить Молодёжный шахматный турнир на приз гроссмейстера Сергей Карякина.

«В «Артеке» собираются дети из разных регионов России, и если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то мы сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах. В год в «Артеке» более 30 тысяч детей смогут приобщиться к шахматам, и это уникальная возможность популяризации игры», — отметил Сергей Карякин.

Он также уточнил, что в ближайшее время намерен совместно с коллегами в международном детском центре обсудить формат функционирования школы.

«Нам важно, чтобы все артековцы имели возможность получить хорошую базовую подготовку по шахматам, а те ребята, которые целенаправленно совершенствуют себя в шахматах, могли бы индивидуально поработать с именитыми гроссмейстерами, получить от них наставления и отточить мастерство», — подчеркнул спортсмен.

По словам директора «Артека» Алексея Каспржака, школу Сергея Карякина планируется открыть для работы в круглогодичном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года генеральный директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак сообщал, что известная российская балерина Илзе Лиепа уже в этом году откроет свою балетную школу в международном детском центре.

Напомним, гроссмейстер Карякин — чемпионом мира по блицу. Соревнования проходили в Дохе в 2016 году. Противником Карякина был гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия).