Главу федерации футбола Испании исключат из ФИФА и УЕФА

Мадрид, , 08:02 — REGNUM Глава Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр, которого подозревают в коррупции, будет исключён из состава ФИФА и УЕФА, где он занимает должности вице-президента. Об этом 20 июля сообщает издание AS.

По информации издания, в ФИФА не хотят, чтобы на посту вице-президента работал человек, который может иметь связи с коррупцией. В организации принимают во внимание коррупционный скандал, который разразился в 2015 году.

При этом отмечается, что мнение руководства европейской организации (УЕФА), вероятнее всего совпадает с мнением международной федерации (ФИФА).

Как сообщало ИА REGNUM, Вильяр и его сын Горка были арестованы 18 июля по подозрению в коррупционных схемах. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации, целью которого являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны ее руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок.

В результате главе испанской футбольной федерации предъявили обвинения в хищении € 45 млн.

Напомним, Вильяр в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок в футбольной федерации Испании. Кроме этой должности он также занимает пост вице-президента УЕФА и ФИФА.

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