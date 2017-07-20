Сотрудников штаба сборной РФ раздели на ЧМ в Будапеште

Будапешт, , 15:19 — REGNUM Неприятный инцидент с сотрудниками тренерского штаба сборной РФ по водному поло произошел в Будапеште. Прибывших на чемпионат по водным видам спорта российских представителей заставили снять футболки с советской символикой, передает 20 июля Russia Today.

Уточняется, что на футболках представителей тренерского штаба российской сборной были изображены красная звезда и надпись «СССР».

Как заявили венгерские полицейские, в такой одежде запрещено появляться в общественных местах, поскольку в этой стране советская символика не разрешена — как и фашистская.

Стоит отменить, что претензии правоохарнителями были высказаны в корректной форме. Они предупредили российских граждан, что тех могут оштрафовать за эту одежду и выслать из Венгрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в венгерской столице прошла демонстрация под девизом «Мы принадлежим Европе» при участи тысячи человек. Вегры таким образом протестовали против политики премьер-министра страны Виктора Орбана и его сотрудничества с российской стороной.

В толпе звучали призывы: «За Европу!» и «Против России!». Акцию протеста собрали члены партии Momentum Movement.

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