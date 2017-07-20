Китайский баскетболист Яо Мин может стать новым владельцем Houston Rockets

Хьюстон, США, , 09:42 — REGNUM Американский бизнесмены Тильман Фертитта, Джим Макинглейв и самый известный китайский баскетболист Яо Мин выразили заинтересованность в приобретении баскетбольного клуба Houston Rockets, который был выставлен на продажу его действующим владельцем Лесли Александром.

Владелец Landry's Inc Тильман Фертитта заявил, что он примет решение о приобретении клуба в ближайшее время. По словам бизнесмена, все будет зависеть от суммы, которую запросит Лесли Александр. В 1993 году Фертитта был готов заплатить за Houston Rockets $81 млн, однако клуб достался Александру, который согласился на сумму $85 млн, пишет «Чжунго жибао».

В феврале Forbes оценил баскетбольный клуб примерно в $1,65 млрд. В начале июля владелец Gallery Furniture Джим Макинглейв подтвердил свою заинтересованность в приобретении баскетбольного клуба.

По данным американских СМИ, вероятнее всего, Houston Rockets достанется самому известному китайскому спортсмену Яо Мину, который выступал за клуб с 2002 по 2011 год. Ранее стало известно, что Яо Мин проявляет интерес к другим баскетбольным клубам, в частности к Los Angeles Clippers и Milwaukee Bucks, которые могут быть приобретены Яо Мином в кооперации с китайскими инвесторами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский баскетболист Яо Мин стал первым азиатским спортсменом, вошедшим в Зал славы NBA. О включении спортсмена из КНР в Зал славы сообщило руководство баскетбольного клуба «Хьюстон рокетс», за который Яо Мин выступал более 9 лет.

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