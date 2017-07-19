«Русенборг» — «Дандолк» — 2:1

Осло, 19 июля 2017, 22:49 — REGNUM 19 июля на стадионе «Леркендал» был разыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Русенборг» и «Дандолк». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу норвежцев.
На 12-й минуте матча Брайан Гартлэнд открыл счет ударом головы после подачи с углового — 0:1.
В конце первого тайма Янн-Эрик де Ланлде сравнял счет ударом в ближний угол — 1:1.
На 98-й минуте Матиас Вилхьялмссон вывел «Русенборг» вперед — 2:1.
Статистика матча («Русенборг"/"Дандолк»)
Удары 15/6
Удары в створ 8/3
Владение 58%/42%
Фолы 16/13
«Русенборг» прошел в 3-й квалификационный раунд, победив «Дандолк» в добиавленное время.
Составы на матч:
«Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Мелинг, Ругиниуссен, Шелвик, Йенсен, Конрадсен, Мидтше, Бендтнер, де Ланле, Евтович.
«Дандолк»: Роджерс, Гэннон, Гартлэнд, Массей, Бенсон, Дуффи, МакМиллан, Макилени.
Главный арбитр матча: Агаев.
Голы: Гартлэнд 12 — 0:1, де Ланле 43 — 1:1, Вилхьюлмссон 98 — 2:1.