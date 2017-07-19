«Шериф» минимально проиграл «Кукеси»

Тирана, , 22:22 — REGNUM 19 июля на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Кукеси» и «Шериф». Матч завершился со счетом.

На 35-й минуте Изаир Эмини открыл счет — 1:0.

Через 10 минут Перо Пежич удвоил преимущество хозяев — 2:0.

На 56-й минуте полузащитник сборной Буркина-Фасо сократил отставание в счете ударом головы после навеса с правого фланга — 2:1.

Статистика матча («Кукеси"/"Шериф»)

Удары 10/4

Удары в створ 6/2

Владение 45%/55%

Фолы 10/8

Молдавский клуб «Шериф» прошел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, победив «Кукеси», благодаря голу на выезде (1:0, 2:1).

Составы на матч:

«Кукеси»: Колики, Шамети, Халлаки, Поло, Роубоулакос, Эмини, Лена, Кейл, Мусолли, Гурии, Пежич.

«Шериф»: Микулич, Раку, Сусич, Посмак, Ноойжер, Кристиано, Антон, Брежовец, Бадибанга, Мугоша, Байала.

Главный арбитр матча: Пелжто.

Удаления: Ноойжер — 77.

Голы: Эмини 35 — 1:0, Пежич 45 — 2:0, Байала 56 — 2:1.